Gedaan met oefenduels, "tijd voor het echte werk": Vincent Kompany staat te trappelen voor debuut met Bayern

Zelfs de immer kritische erevoorzitter Uli Hoeness is al onder de indruk. Vincent Kompany heeft al wat zieltjes gewonnen in de voorbereiding met Bayern München, maar vanavond staat de coach voor zijn eerste uitdaging. Alhoewel, uitdaging? De kersverse tweedeklasser Ulm in de eerste ronde van de Duitse beker ... "We onderschatten hen niet."

"Ik ben heel, heel, heel vastberaden dat we volgend jaar weer aan de top staan", zei hij tijdens de voorbereiding. Hij voelt dat er "echt werk wordt verzet". "Dat hebben we al even niet meer gezien."

Al bezorgt dat Kompany geen kopzorgen. "Wat de voorbije jaren is gebeurd, heeft niets te maken met mij", zei hij. "Het enige wat telt, is de eerste wedstrijd en dan zien we wel."

Want de bekercompetitie bleek de voorbije jaren vaak een valkuil voor Bayern. Al 4 jaar konden ze de trofee niet meer veroveren, vorig jaar was de 2e ronde zelfs al het eindstation tegen het bescheiden Saarbrücken.

De laatste twijfelaars kan Kompany vanavond al over de streep trekken. Dan neemt Bayern het in de eerste ronde van de DFB Pokal op tegen Ulm.

Een ontspannen Kompany dus, die blij is dat "het echte werk kan beginnen". "Ik ben er klaar voor. Het is belangrijk dat we nu een echte competitieve match hebben. Oefenwedstrijden zijn leuk, maar het is tijd om echt te beginnen."

Een competitieve wedstrijd. Ulm zal zich waarschijnlijk dubbel plooien om Bayern klein te krijgen. "Het is een bonuswedstrijd voor ons", gaf de coach van de tweedeklasser al aan. "Als we ergens strijden, proberen we het maximale eruit te halen."

Kompany neemt zijn eerste opdracht dan ook heel ernstig. "We hebben gezien hoe hard ze zich hebben voorbereid en hebben gewerkt. We zullen hen dus niet onderschatten, maar we zijn wel overtuigd dat we kunnen winnen."

Een zege zou Kompany alvast met een goed gevoel naar de competitiestart sturen van volgende week. En ook daar brandt de Belgische coach van ambitie.

"Vorig seizoen was Leverkusen kampioen en Stuttgart de eerste achtervolger, maar nu beginnen we opnieuw. We willen elke wedstrijd winnen en dat moeten we ook tonen op het veld."