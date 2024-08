Wolfpack wordt "T-Rex Pack" in de Vuelta: Quick Step trekt met nieuwe naam en shirt naar Spanje

Het team van Patrick Lefevere start zaterdag in Lissabon met een duidelijk doel voor ogen: kopman Mikel Landa, die eerder deze zomer al vijfde werd in de Tour, naar het eindpodium begeleiden.

De blauwe brigade zal dat doen onder een (tijdelijke) nieuwe teamnaam: T-Rex Quick Step, vernoemd naar een lijmmerk van hoofdsponsor Soudal. De nieuwe shirts, met kleurscheuren en een groot T-Rex-logo, zijn volledig in thema.

"De dinosauruskop is heel uniek in het peloton, het valt enorm op tussen de rest van de shirts. Ik denk dat dit een iconisch ontwerp is, dat de mensen zich nog lang zullen herinneren", is Landa alvast enthousiast.