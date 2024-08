Mikel Landa mag in eigen land zijn kans gaan voor Soudal-Quick Step, jonge Lecerf maakt debuut in grote ronde

Drie dagen voor de start van de Vuelta in Lissabon heeft ook Soudal-Quick Step zijn achttal bekendgemaakt. Mikel Landa moet het speerpunt van de Belgische formatie worden. Met Vervaeke, Vansevenant en Lecerf krijgt de Spanjaard 3 Belgen in steun.

In de Tour was hij nog superluitenant voor Remco Evenepoel, nu mag Mikel Landa voor eigen succes gaan. In de Vuelta moet hij Soudal - Quick Step een mooie eindklassering bezorgen.

Aan steun alvast geen gebrek voor de Spanjaard. Louis Vervaeke en Mauri Vansevenant zijn 2 van de Belgen die hem mee door de bergen moeten loodsen.

De derde landgenoot in de achtkoppige selectie staat voor zijn debuut in een grote ronde. William Junior Lecerf mag onder de Spaanse zon proeven van het lastige rondewerk.

Voorts stuurt Soudal-Quick Step ook twee Denen mee. Kasper Asgreen en Casper Pedersen hebben een grote motor en kunnen hun ding doen op het vlakke.

De Italiaan Mattia Cattaneo en de Brit James Knox maken de selectie van de blauwe brigade compleet.

"We komen aan de start met een sterke, gemotiveerde en ervaren ploeg geleid door Mikel, die er heel erg naar uitkijkt", besluit sportdirecteur Iljo Keisse.