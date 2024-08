Alberto Bettiol als reddende engel? Italiaan vertrekt per direct naar Astana en moet hen in World Tour houden

Astana Qazaqstan heeft een nieuw speerpunt beet. Italiaans kampioen Alberto Bettiol maakt vanaf vandaag de overstap van EF Education - Easypost naar zijn nieuwe werkgever. Daar hopen ze dat Bettiol voldoende punten scoort om Astana in de World Tour te houden.

Een transfer midden in het seizoen, het is toch opvallend te noemen.

Italiaans kampioen Alberto Bettiol trekt vanaf vandaag de deur achter zich dicht bij EF Education-Easy Post en kiest voor een nieuw avontuur bij Astana Qazaqstan.

Zo'n midseason transfer kan in de eerste weken van augustus, als beide ploegen een akkoord vinden en als ook de UCI instemt met de overstap.

Bettiol werd dit seizoen onder meer 5e in Milaan-Sanremo en veroverde de Italiaanse tricolore. Bij Astana moet hij dus zorgen voor een stevige kwaliteitsinjectie.

En die lijkt nodig, want in de UCI-ranking bengelt de Kazachse formatie voorlopig op een 21e plek. Na volgend jaar kunnen teams opnieuw degraderen uit de World Tour, als het ware de hoogste klasse in het wielrennen.

Wie geen plekje in de top 18 weet te bemachtigen, verdwijnt uit de World Tour. Alberto Bettiol weet dus wat hem te wachten staat.

Dit seizoen verzamelde de Italiaan al 1633,7 punten, maar die tellen niet mee voor zijn nieuwe werkgever. Mocht hij in het najaar opnieuw punten rapen, dan tellen die uiteraard wel mee.

Afwachten of Bettiol de reddende engel kan zijn voor Astana. "Ik was onder de indruk van de interesse die het team en Vinokoerov in mij toonden", liet de Italiaan alvast weten.

"Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste stap is voor mij, zelfs midden in het seizoen."