Uitgekiende Nys: "Wachten, wachten, wachten en het geweer laden voor het eindschot"

3e rit in de Ronde van Polen, 3e ritzege voor een Belg. Met een straf eindschot boekte Thibau Nys (Lidl-Trek) zijn tweede overwinning in drie dagen in Polen. "Ik wist dat de finale me zou liggen."

Waarom had Thibau Nys zich vooraf zorgen gemaakt over de 3e etappe? In oplopende finale bleef hij ijzig koel en sloeg hij in de slotmeters zijn slag.

"Ik was vooral bezorgd om de finale te halen, eerder dan over de finale zelf", verklaarde Nys na zijn 2e ritzege. "Ik wist dat de finale me zou liggen, het was vooral zaak om er te raken."

"Ik wist dat als ze voluit zouden gaan op de langere beklimmingen, dat het dan moeilijk zou worden voor mij. Dan zijn de inspanningen iets te lang."

"Maar de snelheid was goed om in het wiel te zitten. Ik moet het team dan ook bedanken om in me te geloven en me in de beste positie te brengen. Deze overwinning is voor hen."