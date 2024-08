Orluis Aular van Caja Rural verrast vriend, vijand en vooral de Fransen met punch in Limousin

Vier Fransen in de top 5, maar op het hoogste schavotje blonk een Venezolaan. Caja Rural-kopman Orluis Aular heeft alle thuisrijders in de Ronde van Limousin een ferme hak gezet. Met een ultieme punch op de hellende aankomst kon hij de aanstormende Axel Zingle en co. afhouden in de openingsetappe. Hij mag zo ook de leiderstrui aanmeten.