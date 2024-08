Memorial Van Damme pakt uit met heel wat olympische kampioenen

"Julien Alfred, de snelste vrouw van dit moment met goud op de 100 meter en ook nog zilver op de 200 meter in Parijs, topt het deelnemersveld van de Memorial op de 100 meter", luidt het in de mededeling.



"Letsile Tebogo, de gouden medaille op de 200 meter bij de mannen en zilver op de 4x400 meter loopt in Brussel zowel de 100 meter op vrijdag als de 200 meter op zaterdag."



Ook op de langere afstanden zakt schoon volk naar Brussel af. Olympisch 800 meter-kampioen Emmanuel Wanyonyi loopt op zaterdag zijn favoriete afstand. Dubbele OS-kampioene Beatrice Chebet (5000 meter en 10.000 meter) zal op de Memorial de te kloppen vrouw worden op de 5000 meter.



Winfred Yavi, goed voor goud op de steeple in Parijs, jaagt in Brussel op de eindezege in de Diamond League.



"Ook de eerder aangekondigde internationale atleten voor de 48e Memorial Van Damme pakten goud in Parijs: Mondo Duplantis in het polsstokspringen, mét een nieuw wereldrecord erbovenop, Jakob Ingebrigtsen op de 5000 meter, Jaroslava Mahoetsjich in het hoogspringen en Femke Bol in de gemengde 4x400m (naast zilver op de 4x400m en brons op de 400m horden individueel)."