Remco Evenepoel zorgt voor iconische afsluiter met mic drop: "En we gaan nog beter doen in LA, hé"

De show verzorgen moet je hem niet leren. Na een onvergetelijke ovatie zorgde Remco Evenepoel zorgde voor een geweldige afsluiter van de huldiging op de grote markt. De dubbele olympische kampioen pakte uit met mic drop. Enkele seconden eerder had hij het publiek al op zijn hand gekregen met een belofte: "Over 4 jaar in LA gaan we nog beter doen, hé."