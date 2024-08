Pas 19 jaar en nu al uithangbord: krijgen we Sarah Chaari-effect voor het taekwondo? "Dit zal voor enorme boost zorgen"

Voor vorst, voor vrijheid en voor het Belgische taekwondo. Sarah Chaari schreef vrijdagavond geschiedenis met de allereerste medaille voor ons land. En zo hoopt het Taekwondo hand in hand met zijn vaandeldraagster voor eens en voor altijd uit de schaduw van de sportwereld te treden. "Dit is van onschatbare waarde van ons", klinkt het vanuit het wereldje.

Even terug naar de vooravond van vrijdag.

Amper enkele uren na de ontgoocheling van de verloren halve finale kampte Sarah Chaari zich in de kleine finale naar historisch brons in het taekwondo. En dat als 19-jarige debutant.

"Het was echt heel sterk hoe ze de knop kon omdraaien", zag ook haar olympische voorganger Jaouad Achab.

"Pas op, ik keek naar haar aangezicht toen ze begon aan het cruciale duel en dacht meteen: "oei". Mentaal was het echt niet gemakkelijk voor haar, maar ze is zeer sterk in haar hoofd."