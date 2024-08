Achter haar immer beleefde persona schuilen sterke meningen: wie is bronzen taekwondoïn Sarah Chaari?

vr 9 augustus 2024 21:17

Sarah wie? Geen atleet die zich zo weinig aantrekt van haar naamsbekendheid als Sarah Chaari. De 19-jarige klauterde de afgelopen jaren geruisloos naar de absolute top in het taekwondo. Maar achter haar bedeesde - én immer vriendelijke - persona, zitten onderbouwde standpunten. Een portret van de bronzen Belgische, die op de Spelen voor eeuwig uit de schaduw treedt.

Net dat ze haar studies als prioriteit nummer één ziet, zegt alles over Sarah Chaari dat je moet weten. De Belgische met Marokkaanse roots is nog maar net 19 jaar, maar heeft nu al een onuitwisbare voetafdruk nagelaten in de taekwondowereld. Twee jaar geleden werd Chaari niet alleen wereldkampioene bij de junioren. Datzelfde jaar werd ze ook de beste van de wereld bij de grote namen. Haar EK-goud drie maanden geleden kwam voor niemand als verrassing. Niemand twijfelt nog aan haar status van fenomeen. Maar zelf hecht de Waalse meer belang aan haar langetermijnplan. Dat ziet ze als studente geneeskunde aan de ULB in een dokterspraktijk eindigen. Daarenboven lijken heel weinig mensen de échte Sarah Chaari te kennen.

Sarah Chaari viert haar gouden plak op het afgelopen EK.

Mentaal onverzettelijk, fysiek oppermachtig

Want de dochter van haar Marokkaanse vader en Belgische moeder is een gesloten boek. Of eerder: een beredeneerde denker. Nooit zal je Sarah Chaari betrappen op een uitspatting. Een karaktertrek die voor een ijzeren gordijn zorgt tegen de buitenwereld en haar mentale rust geeft. Dat ze als topfavoriete werd aanzien in Parijs als nummer 1 van de wereld? "Slechts een cijfer voor de loting", haalde ze haar schouders op. Neen, de tiener laat zich nooit van de wijs brengen door druk. Wat ook opvalt: immer beleefd gaat ze om met iedereen in haar buurt. Van journalist, over fan tot tegenstander, iedereen krijgt de rustige Chaari-behandeling.

Het is niet altijd even makkelijk voor mij, want iedereen kent mijn kwaliteiten. Sarah Chaari

Waarom zou de toptaekwondoïn - die haar eerste pasjes in de sportwereld zette als danseres - zich ook zorgen maken. Niet alleen haar recente resultaten, ook haar lichaamsbouw is in haar voordeel. Zelfs in een gewichtsklasse die niet de hare is: nu -69 kg, bij haar wereldtitels -62 kg. "Ze heeft de morfologie om ook in die categorie te schitteren", verzekerde Jelle Vicca van Taekwondo Vlaanderen ons een poos geleden al. Met haar 1,91 lichaamslengte, steekt ze letterlijk met kop en schouders boven de concurrentie uit. "Al is het niet altijd even makkelijk", verzekert Chaari met de lach. "Iedereen in ons wereldje kent inmiddels mijn kwaliteiten."

Sarah Chaari kiest er resoluut voor om een hoofddoek te dragen.

Ook niet altijd even eenvoudig, is haar strijd buiten de dojang. Want vergis je niet. Vriendelijk en beredeneerd, betekent allerminst zonder sterke overtuigingen. Zo kiest er Sarah Chaari sinds haar 17e voor om een hoofddoek te dragen als praktiserend moslima. "Simpelweg een persoonlijke beslissing", noemt ze het. "En dat is mijn zaak. Ik weet waarom ik het aantrek."

Beschimpt voor overtuiging

In het dagelijkse leven, op sociale media of zelfs tijdens haar sport wordt onze jonge landgenote geconfronteerd met haar keuze. "Wat mij het meeste irriteert, is mensen die commentaar geven zonder iets over mij te weten. Zo steun ik ook vrouwen in Iran die zich verzetten tegen het gedwongen dragen van hoofddoeken", deelt Chaari. Dus onderbouwt ze haar sterk standpunt: "Als we hen 100% bijstaan, dan moeten mensen mij ook vrij laten in wat ik aantrek. Het gaat hier over tweerichtingsverkeer."

Wat mij het meeste irriteert, is mensen die commentaar geven zonder iets over mij te weten. Sarah Chaari

Niet alleen haar razendsnelle voeten spreken, dus. Wel is Chaari blij dat ze van Team Belgium haar geloof kan uiten tijdens een kamp - in tegenstelling tot de Franse taekwondoïnnen, die geweerd werden van de Spelen in eigen land door het stukje stof. "Enorm spijtig", noemt de tiener het oordeel, beseffend dat ze de polemiek zal meedragen voor de rest van haar leven. Maar het meest gepaste antwoord op alle kakelaars heeft ze nu op zak. Voor eeuwig olympische medaillewinnares zijn.