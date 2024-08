Wéér die vervloekte shoot-outs: hoe komt het dat het dan steeds misloopt voor de Red Panthers?

In 2020 zorgde het voor een gemiste kwalificatie voor de Spelen in Tokio.

Eerder deze week belette het een zeker eremetaal en olympische finale.

En nu kostte het ook een historische bronzen medaille.

Shoot-outs zullen nog even in de nachtmerries van de Red Panthers blijven opduiken. Tegen Argentinië liep het wéér mis in het zenuwspel dat beslist over winst of verlies.

"We hebben al veel trauma's gehad", besefte middenveldster Judith Vandermeiren. "Ik had het de jongeren gegund om dit niet te moeten voelen. Het doet veel pijn, want we waren er twee keer dicht bij in deze loterij. Maar al heel vaak stond het geluk niet aan onze kant."