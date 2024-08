VIDEO - Gouden invaller Michy Batshuayi kruipt meteen in heldenrol bij Galatasaray met winning goal

Michy Batshuayi heeft zijn competitiestart met Galatasaray niet gemist. De Rode Duivel prikte in de seizoensopener tegen Hatayspor de winning goal tegen het net in de 90e minuut.

Begin juli maakte Michy Batshuayi de gevoelige overstap van Fenerbahçe naar aartsrivaal Galatasaray.



De Turkse recordkampioen leek vandaag, met Dries Mertens aan de aftrap, meteen af te stevenen op een nederlaag in de competitie-opener tegen Hatayspor.

Maar dat was buiten invaller Batshuayi gerekend. De Rode Duivel viel in de 70e minuut in en zag al snel spitsbroeder Icardi 1-1 gelijkmaken vanaf de stip.



In de 90e minuut was het aan het Batshuayi zelf. De Rode Duivel tikte van dichtbij de winning goal binnen. De Turkse thuisfans werden gek.