Hangt de toekomst van het olympisch boksen aan een zijden draadje? "Het IOC beslist volgend jaar"

vr 9 augustus 2024 19:03

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) neemt volgend jaar een beslissing of boksen op de agenda blijft van de Olympische Spelen in LA 2028. Voorzitter Thomas Bach is op zoek naar een internationale federatie om de competitie te organiseren. "Ons standpunt is heel duidelijk: wij zullen geen toernooi organiseren in Los Angeles zonder een betrouwbare partner."

Moeten Victor Schelstraete en Oshin Derieuw vrezen voor hun geliefde sport op het allerhoogste toneel?



Het IOC dreigt ermee het boksen te schrappen van de olympische lijst als ze geen sterke partner vinden om de organisatie op zich te nemen.



Vorig jaar trok het IOC de erkenning van de internationale boksfederatie (IBA) in, wegens financieel wanbeleid en ethische kwesties. Een taskforce van het IOC staat daarom in voor de organisatie van de bokscompetities op de Spelen van dit jaar in Parijs, net zoals bij de vorige Spelen in Tokio.



We hakken volgend jaar de knoop over het boksen door. Thomas Bach, voorzitter IOC