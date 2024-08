Philippe Clement ziet dronken VAR-duo vervangen worden en Dessers belangrijke goal maken

Philippe Clement is mogelijk ontsnapt aan een match vol dubieuze VAR-beslissingen.



De coach van Rangers bracht vanavond een bezoekje aan Dinamo Kiev in de 3e voorronde van de Champions League.



Op papier was de Pool Bartosz Frankowski de VAR. Maar Frankowski en zijn assistent Tomasz Musial werden gisterennacht rond 2.00 uur gearresteerd met een verkeersbord in de hand in de stad Loeblin (waar de match plaatsvindt), melden Poolse media.



De twee Poolse videorefs bleken ook in dronken toestand en werden vastgehouden op grond van vandalisme.



De Poolse voetbalbond heeft een onderzoek naar beide scheidsrechters geopend. "We zullen hun contracten beëindigen als de verhalen kloppen", meldt de bond in een verklaring.



De UEFA haalde het duo logischerwijze van het Champions League-duel en riep twee vervangers op.