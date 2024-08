Als Union 3e voorronde overleeft, wordt Lille of Fenerbahçe laatste hindernis voor groepsfase Champions League

Union kent zijn route richting de groepsfase van de Champions League. Als de Brusselaars Slavia Praag opzijzetten in de 3e voorronde, wacht in de play-offs Lille of Fenerbahçe.

Woensdag begint Union aan zijn Champions League-avontuur op het veld van Slavia Praag. De terugmatch in de 3e voorronde van het kampioenenbal staat 6 dagen later geprogrammeerd.

Als de manschappen van Sébastien Pocognoli als triomfator uit de ontmoeting met de Tsjechen komen, neemt Union het in de play-offs op tegen de winnaar van Lille-Fenerbahçe.

Lille plaatste zich vorig seizoen als 4e in de Ligue 1 voor de 3e voorronde van de Champions League. De Noord-Fransen bereikten vorig seizoen de kwartfinales van de Conference League, ze sneuvelden na penalty's tegen Aston Villa.



Fenerbahçe werd vorig seizoen vicekampioen in Turkije en strandde net als Lille in de kwartfinales van de Conference League na strafschoppen, tegen de latere winnaar Olympiakos.



De wedstrijden in de play-offs van de Champions League worden afgewerkt op 20 en 21 augustus (heen) en 27 en 28 augustus (terug).