7 weken voor WK wielrennen heeft Australië huiswerk al klaar: Hindley en Matthews zijn speerpunten

Australië heeft als eerste land zijn selectie bekendgemaakt voor het WK wielrennen in Zürich. Jai Hindley, Michael Matthews en Ben O'Connor voeren het team voor de wegrit aan. Bij de vrouwen mikt olympisch kampioene Grace Brown op de wereldtitel tegen de klok.

De Australiërs laten er geen gras over groeien.



De olympische wegritten zijn nog maar goed en wel ingekaderd of daar zijn The Aussies al met hun WK-selectie.

Met een vloot vol klimmers en de ervaring van Michael Matthews wil Australië een hoofdrol vertolken op het lastige parcours in Zürich.

Matthews stond al 3 keer op het WK-podium bij de elite, maar nog nooit met de regenboogtrui om zijn schouders.



Naast Bling is het ook uitkijken naar ronderenners zoals Jai Hindley (Girowinnaar van 2022) en Ben O'Connor.

Bij de vrouwen is Grace Brown het absolute uithangbord van de Australische selectie. De olympische kampioene tijdrijden kroonde zich de voorbije 2 jaar telkens tot vicewereldkampioene tegen de klok. Lonkt nu de wereldtitel?

Het WK in Zürich opent op 22 september de deuren met de titelstrijd tegen de klok bij de vrouwen en mannen. Een week later staan de wegritten op het menu.