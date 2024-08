Uitzinnige fans gaven volgens bondscoach Rachid Meziane de Cats de nodige boost: "Uit de grond van mijn hart, bedankt"

En het blijdschap droop van Meziane af. "Ik ben echt trots op de de speelsters. Er was chef Emma (Meesseman) met haar soldaten. Ramette was fantastisch."

De opdracht was duidelijk: ruim winnen tegen Japan. "Bij elk balbezit speelden we alsof het 0-0 was. Anders moesten we wachten op volgende matchen. Nu zijn we zeker in plaats van te hopen op gunstige resultaten."

"We konden het ons wel voorstellen en dat gaf ons iets meer vertrouwen", opent de Franse trainer. "We zaten meteen in de match."

"Toen de kloof 30 punten werd, wisten we dat mentaal moeilijk zou zijn voor hen. Daar rekenden we op."

Japan was in Tokio nog de boeman van de Belgian Cats, nu hadden ze er geen problemen mee. "In de voorbereiding ging het al vlot tegen Japan, met 21 punten voorsprong."

In Rijsel kregen de Belgische basketbalvrouwen veel steun. Bijna de volledige zaal was gevuld met fans in rode outfits.

Simpel was het niet richting deze match na een zure nederlaag tegen Duitsland. "Een rollercoaster? Dat was het zeker. Na de emoties, de frustraties en de ontgoocheling vonden we een beetje vertrouwen."

Tegen de VS verloren de Belgen opnieuw, maar dan met beter spel. "Toen waren we heel gelukkig. Het publiek fier maken was belangrijk voor de speelsters."

Binnen enkele dagen volgt een olympische kwartfinale, nu wel in Parijs. "Er is een grote kans dat we nu tegen Frankrijk moeten spelen. We hebben gezien tegen de VS dat we iets kunnen tonen tegen de besten."

"Frankrijk is een ploeg die we al geklopt hebben", weet Meziane. "Nu heeft iedereen nood aan deconnectie. We gaan genieten van de kwalificatie om een nog betere versie van onszelf te worden."