Amper 5 duizendsten verschil! Finishfoto kroont Noah Lyles tot olympische sprintkoning op 100m

Noah Lyles heeft het waargemaakt. Hij zei dat hij de 100 meter wel even zou winnen en deed het dan ook. Al was er wel een finishfoto nodig om de wereldkampioen het olympische goud te geven. Na een slechte start liep hij toch een persoonlijk record van 9"79, vijf duizendsten van een seconde sneller dan de Jamaicaan Kishane Thompson.

3 jaar geleden wist Noah Lyles zich niet te plaatsen voor de 100 meter in Tokio. Maar nu zou het wel raak zijn voor de Amerikaan. Lyles bombardeerde zichzelf tot "fastest man alive" en hij bewees dat vanavond door olympisch goud te winnen.



Ondanks een trage start spurtte Lyles naar een toptijd en een persoonlijk record. 9"79 was ook de tijd van Kishane Thompson, maar de Jamaicaan was 5 duizendsten van een seconde trager.

Geen goud dus voor de man die de snelste tijd van het jaar op zijn naam heeft, wereldkampioen Lyles mag wel pronken met het hoogste goed.



Het brons ging naar de Amerikaan Fred Kerley. Aftredend olympisch kampioen Marcell Jacobs leek te kampen met een blessure, maar werd alsnog 5e.



De 27-jarige Lyles zal ook op de 200 meter en de 4x100 meter nog willen bewijzen dat hij effectief de snelste is. Op de 200 meter liep hij in Tokio naar een bronzen medaille.

Zaterdag snelde Julien Alfred bij de vrouwen naar olympisch goud op de 100 meter. De atlete uit Saint Lucia klokte 10"72 en klopte de Amerikaanse favoriete Sha'Carri Richardson.