Doom verbijt de pijn en snelt als enige Belg naar halve finales 400 meter, Mahoetsjich vult laatste gaatje op haar palmares

Eén op drie voor de Belgen in de reeksen van de 400 meter. Enkel Alexander Doom kon zich als tweede in zijn reeks rechtstreeks plaatsen voor de halve finales. Jonathan Sacoor en Dylan Borlée werden naar de herkansingen

verwezen. Sacoor past daarvoor, hij wil zich volop focussen op de 4x400 meter

met de Belgian Tornados. Op de 100 meter ging het goud in een zinderende finale naar wereldkampioen Noah Lyles, in het hoogspringen triomfeerde Jaroslava Mahoetsjich en Ethan Katzberg schreef geschiedenis in het hamerslingeren.

“Het was een slechte wedstrijd, ik heb tactisch slecht gelopen.” Jonathan Sacoor wond er geen doekjes om na zijn reeks op de 400 meter. Als vierde in 45”08 greep hij net naast een ticket voor de halve finales. “Dit moet beter, dit is teleurstellend. Ik heb niet mijn eigen wedstrijd gelopen, maar te veel gefocust op de Amerikaan (winnaar Quincy Hall, red.) en mijn ritme verloren. Vermoeidheid heeft er niks mee te maken.” Sacoor mocht maandag een nieuwe kans wagen in de herkansingen, maar daar past hij voor. De volle focus gaat nu naar de 4x400 meter met de Belgian Tornados. Wie we normaal wel terugzien in de herkansingen is Dylan Borlée. Ook hij kon zich niet rechtstreeks plaatsen voor de halve finales. Borlée werd 5e in zijn reeks in 45”36. “Het liep niet echt vlot en ik vond de punch niet in de bocht. Er zijn dit seizoen veel vragen over hoe ik moet lopen." "Mijn chrono's zijn niet slecht, maar die "boom" ontbreekt. In de herkansing kan ik vertrouwen opdoen voor de aflossing.”

Doom geïrriteerd door blessure

Alexander Doom was wel op de afspraak. De regerende Europese kampioen

werd tweede in zijn reeks in 45”01. “Het liep iets stroever dan gisteren. De pubalgie speelde iets meer op, maar het is onder controle." "Het duurde heel lang tot het opgewarmd raakte. Hopelijk kunnen we het zo houden. Er kan niks scheuren, maar het is gewoon heel pijnlijk als ik loop. Dat irriteert mij een beetje, maar ik kan er niet veel aan doen. We moeten het zo goed mogelijk onder controle proberen te houden.” Over de race zelf was Doom al bij al wel tevreden. “Ik had alles vanaf het begin onder controle. Uiteindelijk voelde het wel vlot aan, dus ik ben tevreden. De race van gisteren zat wel een beetje in mijn benen, dus ik ben blij dat het morgen rustdag is. Dat ga ik goed kunnen gebruiken voor de halve finale.”

Mahoetsjich maakt gouden collectie compleet

Het hoogtepunt van de derde olympische atletiekavond in het Stade de France was de finale van de 100 meter bij de mannen. Een zinderende apotheose werd het.



De Jamaicaan Kishane Thompson leek bij zijn olympisch debuut op weg naar goud, maar regerend wereldkampioen Noah Lyles was hem op de streep nét te snel af. Vijf duizendste seconde om precies te zijn, de Amerikaan won in 9"79. Fred Kerley maakte het Amerikaans feestje compleet met brons.

In het hoogspringen loste Jaroslava Mahoetsjich de verwachtingen in. De Oekraïnse had al twee Europese titels, een wereldtitel en sinds dit jaar ook het wereldrecord op haar naam. In Parijs vulde ze de laatste leemte op haar indrukwekkende palmares: olympisch goud.



Nicola Olylsagers maakte het wel nog even spannend. De Australische ging net als Mahoetsjich over 2 meter, maar had daarvoor wel drie pogingen nodig en moest zo vrede nemen met zilver.



Ook voor brons werd het een Australisch-Oekraïens onderonsje. Eleanor Patterson en Iryna Gerasjtsjenko gingen allebei over 1,95 meter en kregen allebei brons.



Ethan Katzberg zorgde voor een primeur door als eerste Canadees ooit een olympische medaille te pakken in het hamerslingeren. Niet zomaar een medaille, maar meteen goud.



Sinds zijn wereldtitel in Boedapest vorig jaar is Katzberg ongeslagen en als enige finalist met een worp voorbij 80 meter (84,12m, red) zette hij die reeks voort in Parijs. Zilver was voor de Hongaar Bence Halasz, brons voor de Oekraïner Mykhajlo Kokhan.

