Van verbijstering naar dolle vreugde: zo beleefden de ouders van Evenepoel de rollercoaster richting goud

Een café in Parijs was even veel te klein. Op een boogscheut van de finish beleefden de ouders van Remco Evenepoel een rollercoaster van emoties in de slotkilometers. Verbijstering toen ze hun zoon lek zagen rijden en vervolgens euforie toen hij solo over de streep bolde. "We waren pas gerust toen Remco aan de meet was", aldus Patrick en Agna Evenepoel.

"Oei, oei, oei!"

Papa Patrick wist niet wat hij zag toen zijn zoon plots naast zijn fiets stond. Ook mama Agna keek verbijsterd toe.

Gelukkig kon het euvel snel verholpen worden. In het café waar de ouders van de olympische kampioen de rit volgden, weerklonk een enorme vreugde-uitbarsting.



Van oei naar oef.

Toen Evenepoel in de schaduw van de Eiffeltoren over de streep bolde, ging het dak er opnieuw af. Trots en opgelucht vielen Patrick en Agna elkaar in de armen.

"Remco reed plots lek en dan kan alles nog gebeuren", blikte mama Agna even later terug. "Het was belangrijk dat hij die seconden voorsprong had. Ik was er pas gerust op toen Remco aan de meet was."

"We hebben Remco nu nog niet gezien, maar het was fantastisch om dit tussen alle supporters te beleven. De sfeer was zó leuk en tof."