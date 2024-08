Selfiekanon Van Aert geeft favorietenrol aan eeuwige rivaal, maar heeft vertrouwen: "Ik ben de beste Wout, ja"

Bijna 280 kilometer lang zullen heel wat ogen op hem gericht zijn. Wout van Aert is (bijna) helemaal de oude. Dat bewees de Belg vorige week met tijdritbrons, zaterdag verwacht het olympische peloton veel van hem en Remco Evenepoel. Toch ziet Van Aert maar één te kloppen man: "Mathieu van der Poel is voor mij al een jaar de topfavoriet."

Van Aerts verdict over het parcours: het ligt hem erg goed.

"De verkenning gaf me de nodige bevestiging. Er liggen explosieve klimmetjes die niet te lang en steil zijn. Het is een goed uitgetekend parcours. Niet superlastig, maar toch zwaar genoeg om het verschil te maken", stelt hij.

Met 280 kilometer voor de boeg, wordt de wedstrijd toch gegarandeerd een uitputtingsslag.

"Ik denk dat we met zo veel mogelijk jongens in de finale moeten raken", denkt Van Aert na over de Belgische tactiek. "Dat moet onze sterkte zijn. Dan kunnen we een nieuwe koers beginnen, in plaats van onze eieren in één mand te leggen."