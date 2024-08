Position switch in jumpingtrio: Grégory Wathelet vervangt Wilm Vermeir in individuele competitie

Een verschuiving in het Belgisch jumpingdrietal. Springruiter Grégory Wathelet zal maandag de plaats innemen van Wilm Vermeir in de individuele springcompetitie op de Olympische Spelen. Wathelet zal er samen met Jérôme Guéry en Gilles Thomas de Belgische eer verdedigen.

Het nieuws hing al even in de lucht, maar is nu ook officieel bevestigd. Grégory Wathelet, en niet Wilm Vermeir, zal aantreden in de kwalificaties van de individuele springcompetitie op de Spelen.

Wathelet zal samen met zijn paard Bond JamesBond de Hay de Belgische kleuren verdedigen. Gilles Thomas met Ermitage Kalone en Jérôme Guéry met Quel Homme de Hus zullen na de landencompetitie ook individueel deelnemen.

"Eerst moeten we de eerste kwalificatiedag doorspartelen", blikt Wathelet vooruit. "De top 30 halen is het doel. Nadien is alles mogelijk. Eens in de finale zou een plaats in de top 8 een geweldig resultaat zijn."

Wathelet won op de vorige Spelen in Tokio brons voor België in de landencompetitie, iets waar België dit jaar niet in geslaagd is.