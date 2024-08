Gouden liefde: Chinese badmintonster ten huwelijk gevraagd na olympische triomf

In een moment dat de sport overstijgt, vroeg de Chinese badmintonner Zheng Siwei zijn collega in het badminton en vriendin ten huwelijk op de Spelen in Parijs.

Na haar olympische triomf ging Zheng, zelf actief in het dubbelspel bij de mannen, voor de ogen van het laaiend enthousiaste publiek op zijn knieën om dé vraag te stellen aan Huang Ya Qiong.

Het publiek werd getuige van een mix van sportief succes en persoonlijke vreugde, een combinatie die deze Olympische Spelen voor hen onvergetelijk maakt.