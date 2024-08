Dolgelukkige Mike De Decker heeft eerste beker in rankingtoernooi te pakken: "Vroeger was ik lui"

Onze landgenoot Mike De Decker (PDC-36) kan beginnen met af te vinken. Onze landgenoot won vanavond in Milton Keynes (in Engeland) het eerste rankingtoernooi uit zijn carrière. "Vroeger was ik te lui om te oefenen, nu pak ik het echt professioneel aan", luidt zijn uitleg.

Vorig jaar kwam Mike De Decker al eens ruiken aan de zegebloemen in een rankingtoernooi. Maar Rob Cross (PDC-4) plukte ze toen voor zijn neus weg.



Deze keer pakte De Decker wel de volle buit. Zijn triomftocht begon gisteren met een 6-2-zege in het Belgische onderonsje tegen Robbie Knops (PDC-97).

In zijn weg naar de halve finales zette de 28-jarige Mechelaar 4 collega's opzij: de Portugees José De Sousa (PDC-30) met 6-1 en een gemiddelde van 105,22, Dave Chisnall (PDC-7) met 6-2, de Nederlander Danny van Trijp (PDC-94) met 6-4 en de Ier Brendan Dolan (PDC-29) met 6-5.



Voor een plaats in de finale nam De Decker dankzij onder meer een 104-uitworp en een tien-darter met 7-5 de maat van de Tsjech Karel Sedlacek (PDC-70).



In de finale tegen Ricky Evans (PDC-43) maakte "The Real Deal" een blitzstart. Met drie 180-maximumworpen won hij de eerste drie legs. Evans, die in zijn halve finale wereldkampioen Luke Humphries (PDC-1) met 7-4 uitschakelde, won het vierde spelletje.



Daarna won De Decker met onder meer een 137-uitworp drie spelletjes op een rij. Evans verweerde zich nog met een 112-check-out, maar dat was meteen ook zijn laatste wapenfeit.



De Decker eindigde met een gemiddelde van 104,87 per drie darts en een check-outpercentage van 57,1 procent tegen 94,1 punten en 33,3 procent voor Evans.