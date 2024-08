Ben O'Connor keert terug naar Australië bij Team Jayco AlUla: "Altijd al mijn idee geweest"

Ben O'Connor reed zijn hele profcarrière in het buitenland. Hij begon in 2017 bij de Zuid-Afrikaanse formatie Team Dimension Data, dat hij na 4 jaar inruilde voor AG2R.



Na opnieuw 4 jaar begint de vierde van de afgelopen Giro aan een nieuw hoofdstuk. O'Connor wordt de nieuwe klassementsman voor de grote rondes bij het Australische team. Hij is de vervanger van Simon Yates, die naar Visma-Lease a Bike trekt.



"Dit idee zal altijd al in mijn hoofd: als Australiër koersen en winnen voor een Australisch team", vertelde de vierde van Tour 2021 en van de Giro 2024. "Het is dan wel niet Team Australia, maar dat ik het enige Australische WorldTour-team vertegenwoordig, geeft me wel datzelfde gevoel. Dat is opgewonden ben, is een understatement."



"Ik wil agressief en consistent blijven rijden en hopelijk op een dag mijn top 4-plaatsen in de grote rondes omruilen in podiumplaatsen."