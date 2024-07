Nog maar net overgekomen van Club Brugge en al out: Brentford mist Thiago tot einde van het jaar

Igor Thiago (23) zal een tijdje moeten wachten op zijn debuut in de Premier League. De Braziliaanse spits maakte deze zomer de overstap van Club Brugge naar Brentford. Maar Thiago raakte zaterdag geblesseerd tijdens een oefenmatch en ligt tot het einde van dit jaar in de lappenmand.

Vorig jaar maakte Igor Thiago nog het mooie weer bij Club Brugge. Met 18 competitiegoals had de diepe spits een groot aandeel in de titel van blauw-zwart.

Sinds februari was al bekend dat de Brugse topschutter in de zomer zou verhuizen naar Brentford.

11 dagen geleden was het dan zover. Thiago maakte zijn debuut voor "The Bees" in een oefenduel tegen vierdeklasser AFC Wimbledon.

De Braziliaan was meteen trefzeker met 2 goals in de 5-2-zege van Brentford. Straf, want tijdens de opwarming had Thiago zich geblesseerd aan zijn meniscus.



Uit scans na de wedstrijd bleek dat een operatie nodig was. "Die operatie was succesvol", meldt Brentford.

"De aanvaller zal nu beginnen aan een periode van herstel en revalidatie. We verwachten dat hij tegen het einde van het jaar zal terugkeren."

Een valse start voor Thiago bij Brentford, dat op 18 augustus tegen Crystal Palace aan een nieuw seizoen in de Premier League begint.