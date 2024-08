Belgisch jurylid perfectioneerde samen met Nina Derwael haar oefening: "Meteen 's nachts na het EK begonnen"

zo 4 augustus 2024 07:45

Regerend olympisch kampioene op de brug met ongelijke leggers Nina Derwael staat vandaag (15.40 uur) in de finale op haar favoriete onderdeel. De perfecte oefening zette ze nog niet neer, maar in die finale is nog veel mogelijk. Dat weet ook Valerie Van Cauwenberghe, jurylid bij het turnen op de Spelen en medebedenker van de oefening van Derwael: "Ze kan in principe nog beter in de finale."

Een score van 14.733 was het verdict van de jury voor de oefening van Nina Derwael in de kwalificaties op de brug met ongelijke leggers. En een van de juryleden op de Spelen is ook een Belgische: Valerie Van Cauwenberghe.

15 punten zijn zeker mogelijk voor Derwael met een betere uitvoering in de finale. Valerie Van Cauwenberghe, jurylid in het turnen

Zij boog zich als lid van een zevenkoppige jury over de beoordeling van Derwaels uitvoering. "De landing was niet perfect, maar dat betekent dat het in principe nog beter kan in de finale. 15 punten zijn zeker mogelijk met een betere oefening." "Uiteraard zit je wel te duimen dat alles goed gaat", bekent Van Cauwenberghe, die nog steeds veel met Derwael samenwerkt. Ook voor deze oefening: "Ik ken die dus heel goed."

's Nachts na EK olympische oefening uitgewerkt

Samen met Derwael begon Van Cauwenberghe snel na het EK turnen begin mei - waar de gymnaste naast de finale greep - aan de uitwerking van de olympische oefening. "We zijn de nacht onmiddellijk na dat EK al tot deze oefening gekomen." "Of het zou lukken, dat wisten we toen nog niet. Maar het blijkt dus een oefening die voor haar wel werkt." Zo'n uitwerking lijkt bij momenten wel hogere wiskunde. "Je moet goed nadenken welke combinaties werken en een mooie uitvoeringsscore opleveren. Het gaat niet enkel om een zo moeilijk mogelijke oefening, maar ook met de minste foutenlast." "Natuurlijk is ook een stukje van de oefening uit dat EK ongewijzigd gebleven. Een aantal dingen hebben we aangepast in haar voordeel."

Gedeelde emoties en geen plekje in finalejury

Straffe kost om zo vroeg voor de Spelen nog een nieuwe oefening onder de knie te krijgen én met de vierde score naar de finale door te stoten. De emoties bij Derwael na de kwalificaties zeiden alles. "Ik krijg er nog kippenvel van. We zagen elkaar even van dichtbij na de wedstrijd en zijn allebei beginnen te wenen. Gewoon elkaar in de ogen kijken was al voldoende", deelt ook Van Cauwenberghe haar emoties. Zondag zal ze alleen niet mogen jureren. "In de finale moet er een volledig neutraal jurypanel zijn. Van de landen die deelnemen aan de finale op de brug, mag er niemand in de jury zitten." Van Cauwenberghe zal dus voor de volle 100 procent kunnen supporteren voor Derwael in de finale. En daar kan alles: "Alle acht finalisten zijn medaillekandidaten."

Tranen van geluk bij Nina Derwael na de kwalificaties.