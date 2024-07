VIDEO - En of hij het nog kan: Andy Murray werkt 5 matchballen weg in spectaculair slot van dubbelmatch

Andy Murray heeft zijn afscheidstoernooi opgeluisterd met een knappe comeback. De Brit kreeg het aan de zijde van Daniel Evans niet cadeau van een Japans duo in het dubbelspel. Dat dreef hen tot een beslissende tiebreak, waarin Murray maar liefst 5 matchballen moest wegwerken. Toen dat lukte, was de ontlading bij de Britten enorm.

Een eerste opdracht die kan tellen.

Andy Murray gaat in het dubbelspel op zoek naar olympische onsterfelijkheid in Parijs. Daarvoor moest hij in de 1e ronde - samen met Daniel Evans - het Japanse duo Daniel/Nishikori opzij zetten.

Allerminst evident, zo bleek. De Japanners pakten set 1 makkelijk met zware 6-2-cijfers. Het signaal voor de Britten om een versnelling hoger te schakelen.

Dat deden Murray en Evans: set 2 wonnen ze na een tiebreak met 6-7, dus moest de beslissing vallen in een supertiebreak.

Daarin holden de Britten opnieuw achter de feiten, maar weigerden ze te plooien. Murray werkte 5 matchballen weg, om het dan bij 9-10 zelf af te maken. De enorme ontlading bij het duo sprak boekdelen.