Roos Vanotterdijk blikt met goed gevoel terug op eerste Spelen: "LA 2028? Eerst vakantie"

"Ik heb ervan genoten", weerklonk steevast in de mixed zone na een wedstrijd van Roos Vanotterdijk.

Onze landgenote is nog maar 19 jaar, maar heeft voor zichzelf al uitgemaakt wat het belangrijkste is: genieten.

Van koudwatervrees geen sprake bij de zwemster.

Vanotterdijk haalde het maximum uit iedere wedstrijd: "Ik heb mijn beste tijden gezwommen, goede races, met een goed gevoel. En het belangrijkste: ik heb hier met heel veel plezier gestaan."

"Ik denk dat niet veel mensen dit kunnen doen op de Spelen, dus het is meer dan geslaagd."

Hadden de indrukwekkende zwemarena en het luide publiek dan een impact?

"Uiteraard was ik wel onder de indruk", gaf Vanotterdijk toe. "Maar ik kon het goed van me afzetten en het publiek me doen voortstuwen. Ik was hier ook al een aantal dagen op voorhand en heb toen alles al kunnen laten bezinken."

Smaken deze Spelen dan naar meer? "LA 2028? Eerst vakantie!"