Net geen finale voor Roos Vanotterdijk op de 100 meter rugslag, goud voor jong geweld met Popovici en McIntosh

Niets moet, maar alles mocht voor Roos Vanotterdijk in de halve finales van de 100 rugslag. Onze 19-jarige landgenote zwom in de tweede halve finale en wist dus wat de opdracht was. Bij de eerste 4 eindigen en sneller zijn dan 59"72.

De 100 meter rugslag van Van Otterdijk was als een jojo. Ze had de allersnelste reactietijd, keerde als laatste om dan nog fel op te rukken. Met een 5e plek en een tijd van 59"86 zat een finale er net niet in.

Toch mag Roos Van Otterdijk de Spelen met opgeheven hoofd verlaten. In haar laatste nummer zwom ze nog maar voor de 4e keer onder de minuut, goed voor een 10e plek van alle halvefinalisten. De toekomst oogt rooskleurig.