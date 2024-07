VIDEO - Medewerker duikt zwembad in voor verloren badmuts: "Misschien punten geven voor schoonspringen"

Applaus en gelach tijdens de ochtendsessie in het zwemmen vandaag. Een medewerker van de Spelen werd opgetrommeld om een verloren Amerikaanse badmuts uit het water te vissen. Het zwempubliek kon het intermezzo wel smaken en met een diepe buiging bedankte de redder in nood, met passende Speedo uiteraard, zijn fans.

Je zit in de coulissen van de olympische zwemarena met maar één taak: het zwembad zuiver houden, zodat de atleten ongestoord hun allersnelste tijden kunnen neerzetten.

Een medewerker van de Spelen had dit dan ook helemaal begrepen. Een verloren Amerikaanse badmuts diende in sneltempo uit het zwembad te worden gevist en met de nodige flair schoot de man in kwestie ter hulp.

Een loepzuivere duik en een diepe buiging later kon de zwemcompetitie voortgezet worden. "Dat kunnen wij ook", besloot commentator Stef Wijnants met een knipoog.