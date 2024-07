Ones to watch op 29 juli: mountainbike met Pidcock, titanenstrijd in het tennis en zwemtoppers

Heel wat eremetaal staat op het spel op maandag 29 juli, de derde dag van de Olympische Spelen in Parijs. Liefst 59 medailles moeten verdeeld worden in 11 verschillende sporten. In het zwemmen zijn Ariarne Titmus en Summer McIntosh opnieuw de blikvangers, enkele toplanden zijn aan zet in de ploegsporten, het tennistoernooi heeft een droomaffiche in petto en alleskunner Tom Pidcock springt op zijn mountainbike.

De eerste turnmedailles van deze Spelen (meer bepaald in de teamfinale bij de mannen), finales in het judo, in de kano of in het skateboarden: er is voor ieder wat wils.

Concurrente van op de 400 meter vrije slag Summer McIntosh mikt dan weer op de 400 meter wisselslag. De 17-jarige Canadese is in dat nummer sinds enkele maanden de wereldrecordhoudster. Stelt ze dat nog wat scherper in Parijs?

Aan Belgische actie geen gebrek op dag 3 van de Olympische Spelen en ook internationaal is er heel wat om naar uit te kijken, met medailles in 11 verschillende sporten. Uiteraard het grootste aantal tot nu toe in Parijs.

De Brit uitte de voorbije dagen bovendien nog kritiek op het "flauwe" parcours in Parijs. Hij had ongetwijfeld op meer reliëf gehoopt om zijn olympische titel te verdedigen. Al blijft Pidcock, die zaterdag ook de wegrit afwerkt, toch de te kloppen man.

Op twee wielen is het uitkijken naar de cross country in het mountainbike iets na 14 uur, met naast de Belgische deelnemers ook alleskunner en topfavoriet Tom Pidcock . De eindmeet van de jongste Tour haalde hij niet door een coronabesmetting. Geen ideale voorbereiding, dus.

Het tennistoernooi krijgt in de tweede ronde al meteen een ferme kaskraker. Zowel Rafael Nadal als Novak Djokovic overwon zondag zijn eerste olympische horde. En zo kijken de twee kleppers elkaar vandaag al in de ogen.



Voor de 60e keer krijgen we een clash tussen de twee tenoren van het tennis. Tweevoudig olympisch kampioen Nadal wil zijn Last Dance in schoonheid afsluiten, Djokovic is dan weer op zoek naar het ontbrekende puzzelstukje in zijn immense palmares.

Opvallend: Nadal en Djokovic stonden sinds 2006 al 59 keer tegenover elkaar in het enkelspel. De balans is nu 30-29, bijzonder nipt in het voordeel van de 37-jarige Serviër.