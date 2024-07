Brian Riemer omzeilt vraag over Eriksen: "We zoeken altijd naar goede spelers, connecties kunnen helpen"

Het was niet veel soeps wat Anderlecht gisteren serveerde tegen STVV. Voor coach Riemer was het moeizame spel van zijn jongens te wijten aan de recente terugkeer van een hoop basisspelers én het nog te verrichten werk op de transfermarkt: "Jesper (Fredberg, red.) werkt er hard aan, ik heb alle vertrouwen."

"Kijk, we zijn altijd op zoek naar goede spelers. Connecties (Riemer was lid van de staf bij Brentford toen Eriksen daar speelde, red.) kunnen daar iets in betekenen. Maar transferperiodes zijn gekke dingen."

Dat er geruchten gaan over Anderlecht en Christian Eriksen , voorlopig in Manchester United-loondienst, is niemand ontgaan. Ook Riemer niet, die na wat dollen ("Ken je iemand?") de vraag niet echt beantwoordt.

Op het einde van het interview bij DAZN, na de 1-0 in het Lotto Park, besloot de man met microfoon even te "pushen" bij Anderlecht -coach Brian Riemer. "Zouden jullie misschien geïnteresseerd zijn in een creatieve middenvelder, met Premier League- en EK-ervaring?"

Over de wedstrijd zelf, die moeizaam en pijnlijk voor de ogen was, onthield de Deen één zaak: "Het gaat om de eerste overwinning binnenhalen. We zijn de enige ploeg die tot nu toe gewonnen heeft, dan zie je hoe moeilijk dat is, iedereen wil een goed seizoensbegin hebben."

Het is misschien ook gewoon te vroeg in de transferperiode om al competitie te organiseren, leiden we af: "Vertonghen, Dreyer en Dolberg zijn nog maar net terug, Simic was niet klaar."

Om in Europa, de beker en de reguliere competitie mee te doen en competitief te zijn, moet er nog ingekocht worden. Op welke posities wil Riemer nog niet weggeven: "We moeten op drie vlakken strijden, dus we zullen ook zoeken in de breedte, naast kwaliteitsinjecties."

Met Leoni als centrale verdediger werd wel één pijnpunt blootgelegd: "Twee centrale verdedigers (Vertonghen en Simic) zijn niet genoeg om een heel seizoen te vullen."