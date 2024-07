Oliver Naesen over te vroeg pieken, knechtenrol en "geen kippenvelmoment": "Geef mij toch maar Parijs"

Kopman Felix Gall kende gisteren niet zijn beste dag in de ploeg van Oliver Naesen. "Een inzinking op de Col de la Bonette, helaas", zegt de knecht. "Het dak van deze Tour was er te veel aan voor hem."

Gall staat nu 14e, maar volgens Naesen zal de top 10 niet voor dit jaar zijn. "Het is teleurstellend, maar dat is sport. Na de Tour zullen ze de voorbereiding analyseren."

De Tour van Decathlon-AG2R is geen hoogvlieger geworden. "Voor de Tour liep het op wieltjes en stonden we 2e in de WorldTour-ranking. Misschien hebben we iets te vroeg gepiekt."