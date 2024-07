Weer aan het werk: Anderlecht-ploegmaats zijn blij met contractverlenging van "nonkel" Jan Vertonghen

Gisteren raakte bekend dat Jan Vertonghen er een jaar bijdoet bij Anderlecht, vandaag meldde de ervaren verdediger zich weer voor de plicht. Op het oefencentrum in Neerpede werd hij hartelijk onthaald door zijn ploegmaats en leden van de staf.

Voor Jan Vertonghen is de vakantie afgelopen. In het trainingscentrum van Anderlecht was het een blij weerzien met de ploegmaats.

In een video van de club is te zien hoe hij begroet wordt door Colin Coosemans, Yari Verschaeren, Mats Rits en andere spelers of leden van de staf.

Majeed Ashimeru is blij dat ook Vertonghen heeft bijgetekend. "Omdat jij dat gedaan had", grapt de gewezen Rode Duivel.

Ook Thorgan Hazard begroet Vertonghen hartelijk. "Welkom terug, nonkel", klinkt het amicaal.

Volgende week zaterdag roept de plicht. Dan voetbalt Anderlecht op de openingsspeeldag tegen STVV.