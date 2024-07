"Al mijn zorgen liggen eindelijk achter mij": badmintonster Lianne Tan net op tijd klaar voor haar 4e Spelen

"Ik was het eerste niet-reekshoofd dat uit de pot kwam. Het straffe is dat zij, net als ik, voor de vierde keer meedoen aan de Spelen. We zijn dus met z'n vieren", lacht Tan. De Canadese Michelle Li (BWF 31) is de vierde badmintonster die haar vierde Spelen zal afwerken.

De dertienvoudig Belgisch kampioene zit in groep E. Enkel de groepswinnares van elke groep stoot door. "Het zal moeilijk worden om de groep te overleven, maar ik kijk verder dan het resultaat", zegt Tan.

"Ook de manier waarop telt. Ik ben niet tevreden om er alleen maar bij te zijn. Ik zou erg teleurgesteld zijn als ik me niet had gekwalificeerd. Het goede is dat al mijn zorgen achter me liggen. Sinds mei-juni heb ik me volledig op mijn sport kunnen concentreren."