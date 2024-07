6 Afghaanse atleten naar Olympische Spelen, maar voor de Taliban tellen er maar 3

Er zullen 6 Afghaanse atleten deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. 3 mannen en 3 vrouwen zullen hun land vertegenwoordigen, al erkent de Taliban de vrouwen niet - zo klonk in een statement.

Het Internationaal Olympisch Comité maakte vorige maand bekend dat het 6 Afghaanse atleten had uitgenodigd om deel te nemen aan de Olympische Spelen. In die selectie was er plaats voor 3 mannen en 3 vrouwen.



Daarop reageerde de Taliban vorige week dat het de Afghaanse vrouwen op de Olympische Spelen niet erkent.

"Er zullen maar 3 Afghaanse atleten deelnemen aan de Olympische Spelen", zei Atal Mashwani, de woordvoerder van het Afghaanse sportdepartement onder het bewind van de Taliban.



"Momenteel zijn de sporten voor vrouwen gestopt, dus hoe kunnen vrouwen dan in de nationale ploeg terechtkomen? We nemen dan ook enkel verantwoordelijkheid voor de 3 mannen in Parijs."



Maar het IOC heeft vandaag bekendgemaakt dat er toch 6 Afghaanse atleten - waarbij dus 3 vrouwen - in Parijs te zien zullen zijn.



Wie zal deelnemen is vooralsnog niet bekend. Maar de drie mannen zullen deelnemen in de atletiek, het zwemmen en judo. De vrouwen komen in actie in het wielrennen en de atletiek. Vijf van deze atleten trainen momenteel in het buitenland. Één man zit nog in Afghanistan.





Het Afghaanse Nationale Olympisch Comité heeft alvast geen banden met de Taliban, laat het IOC weten, net als de deelnemende atleten. Maar het was wel belangrijk om minstens 1 atleet te selecteren die nog in Afghanistan zit, om alle sporters in Afghanistan te steunen - stelt het IOC in een persbericht.



Het IOC speelde al een belangrijke rol om in 2021 Afghaanse atleten te evacueren. Om de toegang tot sport voor vrouwen in Afghanistan mogelijk te kunnen maken, staat het IOC in dialoog met het Afghaanse NOC en de Afghaanse sportautoriteiten om de huidige restricties op te heffen.