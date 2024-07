De Italiaan die van Pogacar bestbetaalde renner ooit maakte: wie is Alex Carera, manager van de absolute wereldtop?

wo 17 juli 2024 08:55

Voor Alex Carera is het een succesvolle Tour.

Een mysterieuze Italiaan met de absolute wereldtop in zijn portefeuille. Alex Carera heeft tijdens deze Tour de France al 9 ritzeges mogen vieren. Als manager van onder meer Tadej Pogacar, Jasper Philipsen en Biniam Girmay beleeft hij hoogdagen. Onze ploeg in Frankrijk kroop een dag in zijn spoor en maakte een portret.

"Ik hou niet van ja-knikkers." In één zin maakt een mysterieuze Italiaan duidelijk hoe hij zich een weg naar de top van het Tourpeloton baande. Alex Carera heeft er al een lange geschiedenis opzitten. "Hij kwam ooit bij mij aankloppen om klant te worden", herinnert Tom Boonen zich in Vive le Vélo. "Dat heb ik niet gedaan. Hij bood me zelfs een zak platen aan, als liefhebber van Belgische techno." Tevergeefs. Al schuilen er heel wat jaren later toch een pak vedetten in de portefeuille van de manager. Met slokoppen als Tadej Pogacar, Jasper Philipsen en Biniam Girmay is het in deze Tour nog geen dag écht kalm geweest voor de Italiaan. Maar Carera weet bijster goed wat hij doet en waarvoor hij het doet. "Ik ben gelukkig als mijn atleten me bedanken voor het werk dat ik heb gedaan. En als we erin slagen om samen hun dromen te verwezenlijken." Laat dat laatste nu net zijn wat al twee weken gebeurt in Frankrijk. Pogacar rijdt rond in de gele trui, Biniam Girmay in het groen en Philipsen mocht net als de twee truiendragers al 3 keer vieren.

"Tadej Pogacar verdient nog steeds niet genoeg"

Wat voor Alex Carera naar eigen zeggen géén drijfveer is? Geld. "Een atleet is rijk als hij naar de supermarkt gaat en niet naar de prijs van de producten moet kijken. Wielrennen is een bescheiden sport waarin je niet naar geld moet kijken", dixit Carera. Een opmerkelijke quote van de Italiaan. Want net hij maakte van Tadej Pogacar de bestbetaalde renner ooit. "Als je de beste ter wereld bent, dan komt het geld vanzelf", verklaart de zakenman. Een concreet bedrag? "Vijf, zes, acht miljoen", doet hij een slordige gok. "Niemand is ooit zo betaald als hij. Maar ik denk dat niemand kan zeggen dat dat onterecht is." "Ik kan zeggen dat hij heel goed verdient, maar voor zijn waarde en voor wat hij allemaal doet, verdient hij nog steeds niet genoeg."

Een budget limiteren is hetzelfde als Pogacar, Vingegaard of Evenepoel extra gewicht meegeven in een bergrit. Alex Carera

En dus lijkt Carera wel degelijk wakker te liggen van de cijfertjes. Iets wat ook blijkt uit zijn voortrekkersrol als het over het salarisplafond en de budgetcap in het wielrennen gaat. "Dat heeft geen zin", klinkt het stellig bij de manager. "Als je een budget limiteert, dan is dat hetzelfde als Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard of Remco Evenepoel extra gewicht meegeven tijdens een bergrit." "Omdat renners die langzamer klimmen dan met gelijke wapens bergop zouden kunnen rijden. Wanneer is Red Bull erbij gekomen? En Tudor? En Decathlon?" "Dat is omdat wielrennen tegenwoordig populairder is. Daar moeten we aan werken en geen grenzen stellen. Dat is echt dom", vindt Carera.

Zachte zijde

Alex Carera is overduidelijk een man met een mening. Een karaktertrek die hem doorheen de jaren naar faam geleid heeft. "Ik zeg niet altijd ja tegen al mijn atleten", weet hij zelf. "Ik zeg wat ik denk en volgens mij is die transparantie de sleutel tot mijn succes en dat van de mensen die met mij samenwerken." Pogacar, Girmay en Philipsen kunnen het weten. Al is er ook de zachte kant van Carera. Want de persoonlijkheid van zijn vedetten, die kan hij zonder problemen omschrijven.

Het zijn drie grote kampioenen, maar vooral drie geweldige mannen. Alex Carera

Pogacar? "Die ken ik het best", opent Carera. "Het is een heel eenvoudige jongen die van rust houdt, maar ook heel origineel is." "Jasper daarentegen viel me op toen ik hem voor het eerst persoonlijk ontmoette op een feestje. Hij is een uiterst sociaal persoon, lacht graag en houdt van winnen." "En Biniam wordt elke keer verrast wanneer hij in Europa aankomt. Door de kansen die hij hier kan krijgen en de mogelijkheden die er liggen." "Het zijn drie grote kampioenen, maar vooral drie geweldige mannen", besluit Carera.