In de schaduw van Pogacar blinkt ook terugkerende Vingegaard uit: "Het gaat om de relativiteit van 2e worden"

Amper 3 maanden na zijn horrorcrash in de Ronde van het Baskenland staat Jonas Vingegaard tussen de mensen in de Tour de France. Meer zelfs, hij is de enige die ietwat in de buurt kan blijven van een Sloveens supertalent. "Tadej Pogacar is uitermate bewierookt, maar ik vind het geweldig wat Visma-Lease a Bike heeft gedaan", zegt radiocommentator Christophe Vandegoor.