VIDEO - olympische vlam strijkt op Franse nationale feestdag neer in Parijs

Terwijl de start van de Olympische Spelen nadert, is de olympische vlam ondertussen aangekomen in gaststad Parijs. Onder goedkeurend oog van de Franse president Emmanuel Macron verscheen de vlam op het einde van de militaire parade ter ere van de Franse nationale feestdag.

De Olympische Spelen in Parijs naderen met rasse schrede.



Met nog 12 dagen te gaan, was het ruiter Thibaut Vallette die de eer kreeg om het olympisch vuur naar de Franse hoofdstad te brengen.



De olympisch kampioen eventing in team van 2016 verscheen om 11u45 aan het einde van een ingekorte militaire parade met de vlam in zijn hand.



De komende uren zal de vlam het hart van de Franse hoofdstad doorkruisen richting het stadhuis. Van daaruit wordt maandagochtend de tocht hervat. Het eindpunt is de Place de la République, waar de vlam om 20u45 moet aankomen.