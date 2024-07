Simon Verherstraeten etaleert bloedvorm en loopt 28 jaar oud Belgisch record op 200 meter van de tabellen

La Chaux-de-Fonds, dat op 990 meter hoogte is gelegen, staat bekend om zijn ideale ligging voor spurtprestaties door verminderde luchtweerstand. Koppel dan aan de bloedvorm waarin Simon Verherstraeten verkeert en je hebt het ideale recept voor een record.

Op de 100 meter strandde Verherstraeten met 10"06 nog op een zucht van een Belgische toptijd. Hij was zo 4 honderdste seconde sneller dan zijn persoonlijke record en flirtte met het Belgisch record (10"02) dat al sinds 1985 op naam staat van Roland Desruelles.

Even later was het voor Verherstraeten wel prijs op de 200 meter. Ook dat Belgische record stond al jaren op de tabellen: Patrick Stevens liet in 1996 in Rome 20"19 noteren.

Maar Verherstraeten, die een persoonlijk record had van 20"60, deed daar zondag met een chrono van 20"13 nog 6 honderdsten vanaf. In dezelfde reeks liep Kobe Vleminckx een persoonlijk record van 20"23.