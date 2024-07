Hebben UAE en Visma streepje voor dankzij koolstofmonoxide rebreathers? "Enorm ongezond voor je lichaam"

zo 14 juli 2024 13:02

Volgens een artikel in Escape zouden UAE en Visma-Lease a Bike, de teams van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, dankzij koolstofmonoxide rebreathers hun renners beter kunnen klaarstomen dan de concurrentie. Sep Vanmarcke en Jan Bakelants bespreken in Vive le Vélo de mogelijke voordelen van het toestel, maar ook de mogelijke nadelen voor de gezondheid. "Topsport is de rand opzoeken."

Vlak voor het tweeluik in de Pyreneeën kwam wielercollectief Escape met een artikel over de controversiële koolstofmonoxide rebreathers. Die zouden topploegen UAE en Visma-Lease a Bike een voorsprong op de concurrentie geven door hun renners op een soort kunstmatige manier op hoogtestage te laten gaan.



Rebreathers ('herinademers') zijn apparaatjes die onder meer door duikers gebruikt worden om onder water te kunnen ademen. Door die rebreathers te vullen met koolstofmonoxide kan de hemoglobinemassa in het bloed gemeten worden.



Dat was al een tijdje bekend, maar nu zouden de topteams ontdekt hebben dat regelmatig gebruik van het (dure) apparaat de VO² max kan beïnvloeden en de maximale zuurstofopname kan verhogen. "Ik ken het vaag", zegt Sep Vanmarcke, ploegleider bij Israel-Premier Tech, een van de ploegen die er volgens Escape ook mee zouden experimenteren. "Bij ons wordt het uitsluitend gebruikt om te testen hoe effectief de training tijdens de hoogtestage is geweest. Ben je rode bloedcellen aan het bijkweken? Want dat is toch de bedoeling van een hoogtestage."

Zo werkt de koolfstofmonoxide rebreather

Dodelijk gas

Bij Israel-Premier Tech wordt het toestel volgens Vanmarcke dus niet "misbruikt". Maar in theorie kan het wel. "Het is een beetje zoals rokers, die ook een kunstmatig verhoogde hemoglobinemassa hebben", weet Jan Bakelants. "Ik heb geen aanwijzing dat het ook effectief misbruikt zou worden, maar het toont wel aan dat bepaalde ploegen met bepaalde technologieën toch weer verder staan dan de concurrentie. Die 15 andere WorldTour-teams hoorden het vandaag in Keulen donderen." Vanmarcke: "Het wordt al decennialang gebruikt in de topsport. Dan is het ook het falen van die andere ploegen als ze niet alle mogelijkheden ervan bekeken hebben."

Ik vind het een zinnenprikkelend idee, want je hebt hier een machine waarvan je weet dat het je prestatie bevordert als je het frequenter gebruikt. Jan Bakelants

Een verboden middel is het in ieder geval niet, maar de gevolgen voor de gezondheid - zeker op lange termijn - zijn niet bekend en potentieel dus gevaarlijk. Koolstofmonoxide is immers een dodelijk gas. "Als je het langdurig gebruikt, is het enorm ongezond voor je lichaam", zegt Vanmarcke. "Niemand wil mensen ongezond maken. Zelfs niet als Tourwinst op het spel staat. Er is veel veranderd in vergelijking met vroeger." Maar Jan Bakelants twijfelt: "Er zijn heel veel producten waarvan de gevolgen op de lange termijn niet bekend zijn, zoals bijvoorbeeld ketonen." "Ik vind het wel zinnenprikkelend. Je hebt een machine waarvan je weet dat als je het frequenter gebruikt het je prestatie bevordert, want dat wijzen de onderzoeken toch uit. En het is niet verboden. Dan zou ik dat als renner toch overwegen. Topsport is de rand opzoeken, zonder erover te gaan."