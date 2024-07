Egyptische wielrenster die concurrente bewust tegen de grond werkte, mag toch niet naar Spelen na ophef

Ze was een jaar geschorst voor het veroorzaken van een zware val, maar toch mocht de Egyptische wielrenster Shahd Saied naar de Spelen. Haar olympische selectie veroorzaakte evenwel zoveel ophef dat het IOC haar ticket nu toch weer heeft afgenomen.

"Veel succes aan alle deelnemers, behalve aan de renster die haar collega heeft geduwd. Ze is niet de beste vertegenwoordiger voor Egypte."



Bij de bekendmaking van het olympische team van Egypte werden heel wat wenkbrauwen gefronst bij de selectie van de 19-jarige wielrenster Shahd Saied. Al snel volgden heel wat afkeurende commentaren.

Shahd Saied veroorzaakte in april heel wat ophef tijdens het nationale kampioenschap in Egypte. Op beelden op sociale media was te zien hoe ze haar concurrente Ganna Eliwa doelbewust tegen de grond werkte.

Eliwa hield er een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en blauwe plekken aan over. Saied hield vol dat het "een ongeluk" was, maar kreeg toch een schorsing van een jaar opgelegd.