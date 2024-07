Voorpagina van de dag? Schotse krant vraagt Spanjaarden om gunst: "Red ons van Engelse EK-zege!"

De Schotten mogen dan al even van het EK-toneel verdwenen zijn, toch kleuren ze de eindstrijd vanaf de zijlijn. Of beter gezegd: in de pers. Krant The National pakt uit met een humoristische voorpagina waarop het een duidelijke gunst vraagt aan Spanje: "Red ons van Engelse EK-winst, of we zullen het voor eeuwig moeten aanhoren!"