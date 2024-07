De sterren van Evenepoel voor de 2e Pyreneeënrit: "Doet me denken aan zege van Pidcock op Alpe d'Huez"

Remco Evenepoel (24) debuteert in de Tour de France. Onze Renaat Schotte sprak voor het wielerblad Procycling, uitgever van de officiële Tour de France-gids, met het Belgische speerpunt. Tijdens de Waalse klassiekers, in volle revalidatie na zijn val, nam Evenepoel zijn glazen bol bij de hand en bestudeerde hij het parcours. Dit zijn de impressies voor rit 15.

Na de rit met aankomst op Pla d'Adet krijgt het peloton vandaag opnieuw een pittige Pyreneeënrit voorgeschoteld. Bijna 200 kilometer, gekruid met 5 cols en aankomst op Plateau de Beille.

Vanaf de start is het meteen klimmen geblazen op de Peyresourde, gevolgd door een lange afdaling. Remco Evenepoel verwacht meteen koers.

"Misschien raakt er zelfs geen vlucht weg. Dat is altijd het gevaar als het bij de start meteen bergop gaat en daarna meteen bergaf."



"Het doet me denken aan de overwinning van Tom Pidcock in de rit naar Alpe d'Huez (exact twee jaar geleden, red.). Dat was ook zo'n start met op en af en hij was niet meteen mee. Toen sprong hij toch nog weg in de afdaling."

Voor Evenepoel zijn dit het type ritten waar je vooraf moeilijk kan anticiperen op de verwachte ontwikkelingen in de koers.

"Je kan er een plan voor maken, maar het kan zijn dat je na 20 kilometer je plan in de vuilnisbak moet smijten. Sowieso zullen er ploegen zijn die "satellietrenners" gaan wegsturen."