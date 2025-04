Ronde van Vlaanderen (vrouwen) - Marianne Vos is terug fit: "Blij dat ik aan de start kan staan"

Ghekiere: "Ik rijd in dienst van Kim Le Court"

Justine Ghekiere kent de wegen van zondag goed. "Ik woon dichtbij. Het is een heel toffe ervaring. Het is de 4e keer dat ik zal meedoen, maar het blijft heel speciaal."



Sinds de renster van AG Insurance-Soudal vorig jaar in de Tour de bollentrui won, wordt ze vaker herkend. "Ik merk een groot verschil. Ik hoor vaak mijn naam, dat is leuk en geeft extra motivatie."



Wat is zondag haar ambitie? "Ik zal in dienst rijden van Kim Le Court. Zij is in een supergoeie vorm. Ik hoop het pionnetje te zijn dat zo lang mogelijk bij haar kan blijven."



"Hopelijk kunnen we met ons tweeën en misschien nog wat anderen van de ploeg ook onze kaarten uitspelen in de finale."