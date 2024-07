VIDEO - Spektakel in de Tour: Wout van Aert scheurt het volledige peloton in waaiers

140 kilometer van de finish in rit 13: waaiers! UAE speelt het (eindelijk) tactisch in deze Tour en plaatst Adam Yates in een bijzonder ruime kopgroep. Visma-Lease a Bike wilde de ploegmakker van Tadej Pogacar niet opnieuw in het klassement laten meespelen en trok - met Wout van Aert als aansteker - het peloton in waaiers. Remco Evenepoel en Tadej Pogacar waren bij de pinken. Na 10 kilometer was het liedje evenwel uit. Was het een paniekreactie?