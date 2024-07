Mondkapjes bij Soudal-Quick Step, dat na opgave Roglic marge ziet voor podium: "Tijdsverlies is minder catastrofaal"

vr 12 juli 2024 12:54

Remco Evenepoel staat 2e in het algemene klassement en is met Primoz Roglic een belangrijke concurrent voor het podium kwijt. Maar bij Soudal-Quick Step rekenen ze zich nog niet rijk, ook al omdat covid meeluistert.

Het zag er gisteren al niet goed uit en Primoz Roglic heeft er vandaag zelf de stekker uitgetrokken. De Sloveen verdwijnt uit de Tour en is dus geen bedreiging meer voor Remco Evenepoel in zijn strijd voor het podium. "Het is heel jammer voor de wedstrijd, maar in eerste instantie voor Roglic zelf en zijn ploeg", reageert Evenepoel. "Het is jammer dat dit gebeurd is." Verandert er nu iets aan het plan? "Neen. We doen voort zoals we bezig zijn. Dag per dag en we hopen dat de conditie goed blijft." "Zijn opgave is in de eerste plaats zonde voor onze sport", herhaalt Tom Steels, ploegleider bij Soudal - Quick Step. "Roglic brengt altijd spektakel." "We moeten er anderzijds ook niet flauw over doen: dit maakt de kans op het podium groter en nu kunnen we iets defensiever koersen. Anders heb je met hem nooit gedaan."

Remco heeft altijd zijn eigen koers en eigen tempo gereden. Maar met een mindere dag heb je nu iets meer marge. Je mag wat tijd verliezen zonder dat het catastrofaal is. Tom Steels

"Dat wil niet zeggen dat we de rest onderschatten, maar richting het podium is dit niet slecht." "Neen, we hebben absoluut niet "yes" gezegd na zijn opgave. Een collega die valt, is nooit goed." Tactisch kan er nu geschakeld worden. "Remco heeft altijd zijn eigen koers en eigen tempo gereden. Maar met een mindere dag heb je nu iets meer marge." "Je mag wat tijd verliezen zonder dat het catastrofaal is, maar het blijft een harde strijd om die top 3 vast te houden."

Vervaeke geïsoleerd

Een harde strijd, ook al omdat het peloton ziekjes is. De staf van Soudal-Quick Step droeg vandaag bij de start mondkapjes en Louis Vervaeke werd apart in een auto naar de village départ gebracht. Steels: "Louis voelt zich niet super. Het is logisch dat we hem afzonderen. Dat doen we als beschermingsmaatregel, ook al test hij negatief." "We spelen op zeker. We hebben enorm veel geïnvesteerd om goed te zijn. We nemen geen risico's en dat geldt voor de renners én de staf."