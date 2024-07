Wout van Aert werd opnieuw gehinderd in zijn sprint: "Dat kost me vandaag zeker de overwinning"

do 11 juli 2024 17:28

Een balende Wout van Aert (2e) raakte vandaag alweer ingesloten in de sprint. Deze keer was het Arnaud Démare die de deur dichtdeed en uiteindelijk gedeclasseerd werd. "Dat kost me zeker de overwinning, want ik moest me herlanceren langs de andere kant", klonk het bij Van Aert.

Opnieuw zag Wout van Aert zijn sprint deels in duigen vallen. Onze landgenoot moest op 200 meter van de streep de benen stilhouden om een valpartij te vermijden. "Het was chaotisch", was zijn eerste reactie dan ook. "Maar ik kon heel goed mijn plek behouden. En dan zat ik toch weer ingesloten tussen Arnaud Démare en de hekken." Een manoeuvre dat Démare na de aankomst nog een declassering zou opleveren. "Ik zou het eens moeten bekijken, maar het kost me vandaag zeker de overwinning, want ik moet me daarna herlanceren langs de andere kant", baalde Van Aert. "En toch kom ik er dan nog heel dicht bij." Aanvankelijk kon Van Aert nochtans wél profiteren van Démare. "Hij ging op 250 meter al aan. Dat was zeker vroeg genoeg en in mijn voordeel. Maar nu baal ik hier wel even van."

Gisteren had ik veel pijn en had ik niet verwacht dat ik me vandaag weer goed zou voelen. Wout van Aert

Ondanks zijn tweede plaats in de etappe was er ook een pluspunt vandaag. "Gisteren had ik veel pijn en had ik niet verwacht dat ik me vandaag weer goed zou voelen", blikte Van Aert nog eens terug op zijn val. "In dat opzicht neem ik graag het positieve mee. Soms is de 2e dag slechter, maar vandaag was in elk geval een meevaller. Dat voelde ik vanochtend al en dat doet deugd." Wanneer besliste de rappe man van Visma-Lease a Bike dan om zich te mengen in de sprint? "In de laatste 50 kilometer. Het was een zware rit geweest en er werd hard gereden om de vlucht te controleren. Dan weet ik dat de sprint mij beter ligt." "Maar het is gewoon belangrijk dat ik er direct weer tussenzit en dat ik die bladzijde van gisteren kan omslaan", eindigde Van Aert op een positieve noot.

Ploegleider Frans Maassen: "Hij had de benen om te winnen"