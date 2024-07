Parcours van de slotweek in de Tour de France: moordend tweeluik in de Alpen en tijdritapotheose naar Nice

ma 15 juli 2024 12:10

Nog 7 dagen en 6 ritten en we kennen de winnaar van de Ronde van Frankrijk 2024. De laatste week herbergt nog heel wat wolfijzers en schietgeweren. Wat moet de toekomstige laureaat allemaal nog overwinnen om straks te triomferen in Nice.

Dinsdag 16 juli - 16e etappe

Je zal maar als sprinter meepeddelen in deze Tour. Het is niet dat de snelle mannen de voorbije weken nog niet verwend geweest zijn, maar hun koninkrijk eindigt dinsdagavond al in Nîmes. Er wacht geen toetje in Parijs. Elke spurter zal dus extra gemotiveerd zijn om in schoonheid af te sluiten, al zijn er nog addertjes onder het gras.



Het parcours zal hen geen zorgen baren, de Mistralwind steekt in deze regio geregeld de kop op. Gaat het waaieralarm dinsdag in alle hevigheid af? En hoe bereidwillig tonen de sprintploegen zich nog? Wie voelt zich nog fris genoeg na de Pyreneeën en hoeveel knechten zijn er over de bergen geraakt?

Woensdag 17 juli - 17e etappe

Voor de climax in de Alpen krijgt het peloton nog 2 overgangsritten voorgeschoteld. De klassementsmannen zullen zich normaliter sparen, waardoor de baroudeurs 2 keer in hun handen kunnen wrijven. De grote motoren kunnen in de eerste helft op het zachte terrein de handen in elkaar slaan. Voor de klimmers onder de aanvallers is die aanhef dan weer minder gunstig, maar de finale is spek voor hun bek. De Col du Noyer, met de top op 11 kilometer van de finish, is het zwaartepunt richting Superdévoluy.

Donderdag 18 juli - 18e etappe

Geen sprinter? Geen klassementsman? Geen rasklimmer? Wees er maar zeker van dat de renners die niet tot die categoriëen behoren, deze dag met stip hebben aangeduid om nog een laatste keer alles uit de kast te halen. Tussen Gap en Barcelonnette gaat het voortdurend op en af. Victor Campenaerts liet al optekenen dat hij zijn zinnen heeft gezet op deze etappe. Is hij een van de initiatiefnemers voor een Belgische ontsnapping?

Vrijdag 19 juli - 19e etappe

Het peloton is afgelopen weekend al flink op de pijnbank gelegd in de Pyreneeën, maar - toegegeven, het is altijd voer voor discussie - de echte koninginnenrit staat nu pas voor de deur. De etappe naar Isola 2000 is de eerste gang van een loodzwaar drieluik. Het is een vrij korte onderneming, maar de 4.400 hoogtemeters voorspellen weinig goeds. Dat betekent dat het een nog meer gebalde en intense dag in het zadel zal worden. De 3 beklimmingen zijn minder steil, maar het is wel werk van de lange adem. Reken op cols van om en bij de 20 kilometer. Bovendien is een extra ingrediënt doorslaggevend: de hoogte. De Col de Vars piekt op 2.109 meter, de Cime de la Bonette is als het ware de Franse wielerhemel met de top op 2.802 meter. Aankomstplaats Isola 2000 verklapt in haar naam dat we de barrière als orgelpunt nog eens slopen.

Zaterdag 20 juli - 20e etappe

Was Isola 2000 het hoofdgerecht of toch maar een voorgerecht? De cols in rit 20 zijn nog meer bij elkaar geprakt: de rit is nog korter en telt nóg meer hoogtemeters, 4.600 om precies te zijn.

Maar het DNA van deze voorlaatste etappe zit anders in elkaar. We duiken het achterland van Nice in met beklimmingen die we kennen uit de Koers naar de Zon. De pieken van vrijdag op weg naar Isola 2000 hoeven de renners nu niet te overwinnen, maar merk aan het ritprofiel op hoe er weinig tot geen valleikilometers zijn. Het recept is zo simpel als het kan zijn: klimmen, dalen, klimmen, dalen en herhalen tot we boven zijn op de Col de la Couillole (15,7 kilometer aan 7,1 procent).

Zondag 21 juli - 21e etappe

Erger je niet aan de langgerekte processie richting Parijs en de geforceerde champagnemomenten. Met andere woorden: er komt geen knallende apotheose op de Champs-Elysées. Neen, door de Olympische Spelen wijkt de Tour voor het eerst uit naar Nice voor de slotpleidooien. En voor het eerst sinds die legendarische tijdrit in Parijs tussen Greg LeMond en Laurent Fignon krijgen we een tijdrit als climax. Het peloton rept zich naar de Côte d'Azur voor een afsluitende chrono tussen Monaco en Nice. De gele trui zal dus tot het bittere einde moeten knokken voor zijn eindzege. De tijdrit is een huwelijk van klimwerk, afdalingen, secties op het vlakke en technische skills. Is dat een uitnodiging voor een fietswissel halfweg? Vanuit Monaco klimmen we naar La Turbie, waarna - weliswaar via een beperkte knik - wordt doorgestoken naar de top van de Col d'Eze. Na een afdaling reppen we ons naar hartje Nice, waar de finishlijn ligt op Place Masséna. Daar kennen we rond 19.30 uur de eindwinnaar van deze 111e Tour de France.